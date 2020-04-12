Putin, Trump ve Kral Selman arasında üçlü telefon görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Saud arasında 'petrol fiyatlarının düşmesi ve üretim'e ilişkin telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede liderlerin OPEC+ kapsamında varılan anlaşmaya destek verdikleri belirtilirken, Putin ve Trump'ın ayrı bir görüşme daha yaptığı ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Saud arasında üçlü bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.

Görüşmede, küresel piyasaları istikrara kavuşturma ve genel olarak küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla petrol üretiminde aşamalı ve gönüllü olarak kesinti yapılmasına ilişkin OPEC+ kapsamında varılan anlaşmaya desteğin ifade edildiği aktarılırken, "Anlaşma yürürlüğe giriyor" diye kaydedildi.

Görüşme sonrası Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Rus ve Suudi liderlere hem teşekkür etti; hem de liderleri tebrik etti.