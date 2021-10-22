Putin, trans hakları konusundaki ilerlemeleri "İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olmanın eşiğinde" olarak niteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı liberalizmine tepki gösterdiği konuşmada "iptal kültürünü" eleştirirken trans ve eşcinsel hakları konusundaki ilerlemeleri "insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmanın eşiğinde" olarak niteledi.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde yıllık düzenlenen Valdai Discussion Club'a katıldı. Putin, "Bazı Batılılar, kendi tarihlerinin agresif bir şekilde silinmesini ve azınlıkların çıkarına çoğunluğa karşı ters ayrımcılığın toplumu yenileyecek hareketi inşa ettiğine inanıyor. Bu onların hakkı ancak onlardan bizden uzak durmalarını istiyoruz. Bizim başka bir bakış açımız var" dedi.

"Geleneksel aile değerlerini" savunduğunu sık sık söyleyen Rusya Devlet Başkanı, yaptığı konuşmada "Çocuklara bir erkeğin kız olabileceği ya da tam tersi öğretiliyor. Bu korkunç ve insanlığa karşı suçun eşiğinde bir durum" dedi.

Putin, trans haklarını savunanların, "annelik, babalık, aile ve cinsiyet farklarını sonlandırmayı" talep ettiğini söyledi.

Rusya'da "eşcinsel propogandası karşıtı" yasa 2013 yılında yürürlüğe girmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu yasanın ülkedeki LGBTİ+ topluluğa karşı düşmanca davranışı artırdığını, çocukların LGBTİ+ hakkında bilgi edinme şansını kısıtladığını söylemişti.