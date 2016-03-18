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Dünya

Putin tişörtü giyen futbolcuya para cezası

UEFA, Lokomotiv Moskovalı Dmitriy Tarasov'a 5 bin Euro para cezası kesti

18 Mart 2016 20:33

UEFA, Fenerbahçe maçında formasının altına giydiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafının olduğu tişörtü gösteren Lokomotiv Moskovalı Dmitriy Tarasov'a 5 bin Euro para cezası kesti.

Sputnik'in haberine göre, Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında Kadıköy’de oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının bitiminde, formasını çıkaran  Tarasov, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafının olduğu tişörtünü göstermişti. UEFA kurallarını çiğneye Tarasov'a, Lokomotiv Moskova tarafından 300 bin Euro para cezası vermişti.

UEFA da Tarasov'a verileceği cezayı belirledi. Buna göre, Rus orta saha oyuncusu Tasarov, 5000 Euro para cezası ödeyecek.

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