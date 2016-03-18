Putin tişörtü giyen futbolcuya para cezası

UEFA, Fenerbahçe maçında formasının altına giydiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafının olduğu tişörtü gösteren Lokomotiv Moskovalı Dmitriy Tarasov'a 5 bin Euro para cezası kesti.

Sputnik'in haberine göre, Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında Kadıköy’de oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının bitiminde, formasını çıkaran Tarasov, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafının olduğu tişörtünü göstermişti. UEFA kurallarını çiğneye Tarasov'a, Lokomotiv Moskova tarafından 300 bin Euro para cezası vermişti.

UEFA da Tarasov'a verileceği cezayı belirledi. Buna göre, Rus orta saha oyuncusu Tasarov, 5000 Euro para cezası ödeyecek.