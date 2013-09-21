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Dünya

Putin, Time’a kapak oldu

Amerikan Time dergisi, Rusya lideri Vladimir Putin’i kapağına taşırken Simon Shuster'in 'Putin’in amaçları arasında 21’inci yüzyılı Rusya’nın yeniden diriliş çağı yapmak var' ifadelerine yer verdi

21 Eylül 2013 23:49

Time Dergisi, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'i derginin kapağına taşıdı. Suriye'de iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan yana tavır koyan Viladimir Putin, daha önce de New York Times'te bir yazı yayınlamış ve tüm düyada gündeme oturmuştu.

Askeri müdahaleyi masadan kaldırmayan ABD'yi barışçıl çözüm için ikna çabalarında olan Putin, Obama'nın Suriye'ye askeri müdahalede bulunacaklarını açıklayıp, G20 zirvesi sonrası "kimyasal silahların teslimi" üzerine anlaşma sağlamasında büyük rol oynamıştı.

 

'ABD zayıf ve sendeliyor'

 


Putin'in bu gözle görülür yükselişi güç dengelerinde yaşanacak değişimin de işareti gibi. New York Times'tan sonra Time da, kendisinden 'Dünyanın yeni lideri' diye bahsedilen Putin'i kapağına taşıdı. Derginin yayınladığı 'Vladimir Putin’e göre dünya' başlıklı yazıda, 'ABD zayıf ve sendeliyor, Rusya zengin ve yeniden doğuyor' denilmesi dikkat çekti.

 

Yeniden Doğuyor


Dergide, Simon Shuster’in Putin hakkındaki yazısına yer verildi. Putin’in amaçları arasında 21’inci yüzyılı Rusya’nın yeniden diriliş çağı yapmanın bulunduğunu belirten Shuster, Kremlin’in politikalarında değişiklikler görülmeye başlandığına da dikkat çekti. Shuster’e göre, iktidarının ilk 10 yılında Batı ile ortak zemin bulmaya çalışan Putin, artık daha sert politika izliyor ve Batı ile karşı karşıya gelmekten çekinmiyor.

 

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