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Dünya

New York Times: Dünyanın yeni lideri Barack Obama değil, Vladimir Putin

New York Times gazetesindeki haberde, Putin'in bu kez Obama'nın hiç beklemediği bir şey yaptığı ve Suriye kriziyle ilgili dünya liderliğinde Obama'yı solladığı belirtildi

12 Eylül 2013 17:28

ABD'nin en etkili gazetesi New York Times, bugün bir yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalı bir makale yayınlarken bir yandan da dış haber sayfalarında ABD Başkanı Barack Obama'nın canını sıkacak bir haber yayınladı. New York Times'a göre Putin, Suriye hamleleriyle dünya liderliğini Obama'nın elinden kaptı.
 
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD Başkanı Barack Obama için birçok şey oldu: Zaman zaman bir partner, çoğunlukla rahatsız edici bir faktör, Edward Snowden'ın ev sahibi ve ABD'nin dış politika hedeflerine hiç yüz vermediği için birlikte yapılacak zirveler iptal edilen 'sınıfın arka tarafındaki canı sıkkın çocuk'" denilen haberde Putin'in bu kez Obama'nın hiç beklemediği bir şey yaptığı ve Suriye kriziyle ilgili dünya liderliğinde Obama'yı solladığı belirtildi.
 
 

Putin, New York Times için çok sert bir 'uyarı' makalesi yazdı

 
 
New York Times'a göre Putin, ABD'nin militarizmi karşısında olası bir alternatif sundu ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından kenara itilen Rusya'nın çıkarlarını bir kez daha gündeme getirdi. Koşullar yeniden değişebilir ancak Putin birçok amacını gerçekleştirdi ve bunları ABD'nin zararına olacak şekilde yaptı.
 
"Durumun yeniden değişmesine rağmen Putin Washington’ın zararına olan bazı hedeflerine ulaşmış görünüyor. Putin, Başkan Obama’nın iki kez iktidardan çekilme çağrısı yaptığı uzun süreli müttefiki Esad’a diplomatik bir çıkış yolu sunmuş oldu" denilen haberde böylece Rusya'nın veto ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen hareket etmek isteyen Obama'nın Putin tarafından durdurulduğu yorumu yapıldı.
 
Putin bir yıl önce göreve yeniden geldiğinde muhalif sesleri ortadan kaldırdığı, gey karşıtı yasaya onay verdiği, yasadışı yollardan göçmen olarak gelenleri şehir kamplarında tutması gibi sebeplerden ötürü Batı tarafından “dünyadan kopuk modern bir Çar” olarak görülüyordu yorumu yapılan haberde, şimdi ise Putin’in beğeni toplayan bir devlet adamına dönüştüğü yazıldı.
 
Rus liderin sözcüsü Dmitri Peskov’un “Putin sadece politik bir çözüm sunarak Ortadoğu’da geniş bir askeri çatışma çıkmasının önüne geçmek istiyor” sözlerine de yer verildi.
 
 
(Hürriyet)

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