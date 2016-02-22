Putin: Suriye'deki ateşkes, katliamı durdurmak için gerçek bir adım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki ateşkesin, ülkedeki katliamı durdurmak için atılan gerçek bir adım olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama ile Suriye’deki ateşkesi görüştüklerini ve bir anlaşmaya vardıklarını açıklayan Putin, “Az önce ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesini gerçekleştirdik. Arayan taraf Rusya’ydı ama hiç şüphesiz ilgi karşılıklıydı. Görüşme sırasında, Uluslararası Suriye Destek Grubu olarak bu ülkedeki silahlı eylemlerin durdurulmasına ilişkin Rusya ve ABD’nin ortak açıklamasına onayımızı verdik” dedi.

Moskova ve Washington’un ateşkesi kontrol etmek için etkili bir mekanizma başlatmaya hazır olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı, bunun için sıcak hatların, gerekirse de bilgi alışverişi için çalışma grubunun kurulacağını sözlerine ekledi.

Ateşkesin 27 Şubat’ta başlaması için tüm tarafların 26 Şubat öğlene kadar anlaşmaya uyacaklarını teyit etmesi gerektiğini söyleyen Vladimir Putin, “IŞİD, El Nusra ve BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak kabul edilen diğer gruplara gelince, bunlar tamamen anlaşmanın dışında kalıyor. Bu örgütlere karşı saldırılar devam edecek” diye konuştu.

Suriye’de insani yardıma ihtiyaç olduğunu hatırlatan Rus lider, ABD-Rusya anlaşmasının, terörizme karşı mücadelede örnek alınacağını belirtti. Rusya’nın Şam’la birlikte ateşkes için gerekenleri yapmak konusunda gereken tüm çabayı göstereceğinin altını çizen Putin, ABD’nin de muhalefetin benzer şekilde davranmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Putin, Washington-Moskova anlaşmasına Ortadoğu ülkelerinin de destek vermesi çağrısında bulundu ve “Suriye’deki muhalifler, askeri aktivitelere son vermek zorunda” diye konuştu.