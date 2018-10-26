Putin Suriye zirvesi öncesi Güvenlik Konseyi üyelerini topladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle Suriye’deki durumu görüştüğünü belirtti.

Peskov yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü İstanbul’da yapılması planlanan Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya’nın liderlerinin toplantılarına ilişkin hazırlıklar dikkate alınarak, Suriye’deki barış sürecinin durumu hakkında detaylı bir konuşma yapıldı” dedi.

Toplantıya Başbakan Dmitri Medvedev, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev katıldı.