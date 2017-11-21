Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile bir araya geldi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) –Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi’de Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Kremlin internet sayfasında yer alan yazılı açıklamaya göre, Rus lider Esad’ı başarıyla devam eden terörle mücadele süreci nedeniyle tebrik etti. Putin, Suriye halkının çok zor zamanlardan geçtiğini ve teröristlerin yok edilmesine çok az kaldığını belirtti.

Esad, Rusya’nın desteğiyle varılan başarılara dikkat çekerek, Rusya’nın Suriye’yi kurtardığının altını çizdi. Esad, “Suriye’nin birçok bölgesi teröristlerden temizlendi ve bu bölgelere daha önce evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler geri döndü” diye konuştu.

Putin, terörle mücadelenin sona yaklaştığını, fakat terör kaynaklarının yeniden oluşacağını belirterek, “Şu anda en önemlisi siyasi sürece geçmek. Siz (Esad) barış isteyen herkesle çalışmaya hazırsınız” dedi.

Son olarak, Suriye lideri “Şam, Moskova’nın dış oyuncuların ülkemizin siyasi sürecine karışmamasına yardımcı olmasını umuyor” dedi.