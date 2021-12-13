Putin, SSCB'nin dağılmasından sonra "taksicilik yapmak zorunda kalmış"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra geçimini sağlamak için taksicilik yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

SSCB döneminde ülkenin istihbarat ve gizli servisi KGB'de ajanlık yapan Putin, SSCB'nin dağılmasını bir kez daha "trajedi" olarak nitelendirdi.

Rus Channel 1'in "Rusya. Yakın Tarih" belgeseli için konuşan Putin, "Sonuçta Sovyetler'in dağılması nedir? Bu tarihi Rusya'nın Sovyetler Birliği adı altında çökmesidir" dedi.

Kızıl bayrağın gönderden indirilmesinin ardından arada taksiye çıkmak durumunda kaldığını ifade eden Putin, "Bazen ek para kazanmam gerekiyordu" dedi.

Putin, "Yani arabayla özel bir şoför olarak ek para kazanırdım. Gerçek hakkında konuşmak zor, ancak maalesef durum böyleydi" ifadelerini kullandı.

Putin, daha önce SSCB'nin çözülmesini "20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi" olarak nitelendirmişti. Putin, başkanlığı boyunca eski Sovyet coğrafyası üzerinde etki kurmaya çalıştı. Rus lider, özellikle Baltık ülkelerine genişlemesinin ardından NATO'nun daha fazla eski Sovyet cumhuriyetini üye almaması için mücadele vermeye başladı.