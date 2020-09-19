Putin: Silahlarımızın dünyada eşi benzeri yok

"Yeni nesil silahlarımız yabancı ülke üreticilerin çok önündedir"
19 Eylül 2020 22:51
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısında ülkesindeki savunma envanterine ilişkin açıklamalarda bulunurken "Yeni nesil silahlarımız yabancı ülke üreticilerin çok önündedir" dedi.
Rusya'nın silah yatırımına verdiği önemi anlatan Putin, "Rusya'nın askeri-sanayi kompleksinin gelişiminin en önemli unsurları usta işçiler, mühendisler ve konunun uzmanlarıdır. 30 ile 40 yaşları arasında olan yeteneklerini ortaya koyan, biriken tecrübelerini kullanan kişilerle kompleksin gelişimi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
"Yeni nesil silahlarımız yabancı ülke üreticilerin çok önündedir"
Putin konuşmasının devamında ülkesinin Rus sivil silah üretim şirketlerinin üretimlerini yüzde 50 oranında arttırdığına dikkat çekerken aynı zamanda bu şirketlerin gelişimi için devlet olarak desteklerinden bahsetti.
Rusya'nın yeni nesil silah üretimini överek iddialı açıklamalarda bulunan Putin, "Silahlarımızın bazı özellikleri bakımından dünyada eşi benzeri olmayan silahlardır. Yeni nesil silahlarımız yabancı ülke üreticilerin çok önündedir" ifadelerini kullandı. (İHA)