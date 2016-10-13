Putin 'savaş suçu' suçlamasını geri çevirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız TF1 televizyonundaki konuşmasında, Halep'te savaş suçu işlendiği suçlamalarına ilişkin olarak "Bu bir anlamı olmayan siyasi retorikten ibaret, Suriye'de gerçeklikler göz önünde bulundurulmuyor" dedi. Putin, sözlerini "ABD'nin başını çektiğini Batılı ortaklarımızın bölgedeki durumun, özellikle de Suriye'deki durumun sorumlusu olduğunu düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.

Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rusya, hava saldırılarında da Suriye ordusuna destek veriyor. Son dönemde Fransa ile Rusya arasında, Rusya'nın Suriye'deki tutumundan ötürü gerginlik büyümüştü. Fransa, Halep'teki hava saldırılarına dayanarak Rusya'nın 'savaş suçu' işlediği suçlamasında bulunmuş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin inceleme başlatmasını talep etmişti. Putin, gelecek hafta planlanan Paris gezisini ise beklenmedik şekilde iptal etmişti.

Lozan'da müzakere masası

Rusya ile ABD'nin, bölgedeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katılımıyla Suriye konusunda yeniden müzakerelere başlaması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de ateşkesin sağlanması için cumartesi günü İsviçre'nin Lozan kentinde çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın da görüşmelere dahil olacağını belirtti. Kirby, Moskova ile Washington arasında ikili görüşmeler yapılmasının planlanmadığının özellikle altını çizdi. Görüşmelere Türkiye, İran, Suudi Arabistan'ın temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

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dpa/DW, BÖ/GA