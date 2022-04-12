Putin: Rusya, Ukrayna'daki 'asil' hedeflerine ulaşacaktır

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'daki hedeflerine ulaşacağını iddia etti.

Rusya'nın doğusundaki Vostoçni Kozmodrom'da konuşan Putin, Moskova'nın Rusya'yı korumak için elinde bir "askeri operasyon" başlatmak dışında seçenek kalmadığını ve Ukrayna'daki Rus karşıtı güçlerle çatışmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Putin, "Rusya, Ukrayna'daki askeri mücadelesinin 'asil' hedeflerine ulaşacaktır" dedi.

Rusya, 24 Şubat'ta binlerce askerini Ukrayna'ya sokmuş; Batı, Moskova'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı. İki ülke arasındaki barış süreci henüz sonuç vermezken, Rusya'nın ilerleyen günlerde saldırılarını Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştırması bekleniyor.