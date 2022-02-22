Putin, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda 'barışı koruma' operasyonları başlatmasını emretti!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda kurulan iki ayrılıkçı yönetimi tanıma kararının ardından Donbas'ta Rusya ordusunun "barışı koruma" operasyonlarına başlamasını emretti.

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Karar doğrultusunda Rusya, uluslararası yasalara göre Ukrayna'ya ait olan topraklara asker sokmuş olacak.

Putin, bugün yaptığı uzun konuşmanın ardından Donbas'ta ayrılıkçılar tarafından kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanımıştı. Bu vesileyle Rusya, ayrılıkçı yönetimleri bağımsız devletler olarak tanıyan ilk ülke oldu. Yönetimler, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Donbas bölgesini ayrılıkçıların ele geçirmesiyle kurulmuştu.

Reuters'ın aktardığına göre ayrılıkçılarla yeni imzalanan anlaşmalar kapsamında Rusya, doğu Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde askeri üsler inşa edebilecek.

Konuşmasında Donbas temas hattı ve çevresinde Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığını öne süren Putin, "Kiev'de gücü elinde bulunduranlar askeri hamlelere son vermelidir. Eğer vermezlerse kanın dökülmeye devam etmesi sorumluluğunu almayı kabul etmiş olacaklardır" dedi.

ABD'nin açıklamalarına göre Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında 190 bin Rus askeri bulunuyor.