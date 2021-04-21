Putin: Diğer ülkeler diyaloğu reddederse Moskova çıkarlarını korumanın bir yolunu bulur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Meclis’in üyelerine hitaben her sene hazırladığı konuşmayı yapıyor.

Sputnik Türkiye'nin aktadığına göre, Rusya lideri Putin, başkent Moskova’daki Manej sergi salonunda Federal Meclis üyelerine sesleniş konuşmasını yapıyor. Her sene hazırlanan bu konuşma, Federal Meclis üyelerine hitaben yapılsa da aslında bir ulusa sesleniş konuşması niteliğini de taşıyor.

Putin'in konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:

“Herkes aşılanma imkanı olmalı, zira bu, sonbaharda ülkemizde sürü bağışıklığı oluşmasını sağlayacak. Karşı karşıya olduğumuz sorunun çözümü hem bize hem de sizlere, tüm vatandaşlarımıza bağlı. Bir defa daha tüm Rusya vatandaşlarına sesleniyorum: Aşı olun.”

Putin, pandeminin insanların refahını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu, dünyanın tüm ülkeleri için geçerli bir sorun. Ülkemizde ürünlerin fiyatları arttı. Buna karşı alacağımız önlemler öyle olmalı ki Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi boş raflara yol açmamalı. Ürünlerin fiyatlarında uzun vadeli istikrar sağlamak adına piyasa mekanizmalarından yararlanmalıyız" dedi.

Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi. Putin, şöyle devam etti: "Rusya, kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edecek"

"Provokasyon gerçekleştirenler pişman olacaktır"

Putin, "Diğer devletler diyaloğu reddederse Moskova, ulusal çıkarlarını savunmak için hızlı, sert, asimetrik yollar bulur" dedi. Putin, şöyle devam etti:

"Ukrayna ya da Belarus’ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus’u düşünüyordu. İstedikleri Rusya’yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya’ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."

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