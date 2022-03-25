Putin: Rus kültürünü yok etmeye çalışıyorlar

Moskova, Batı'ya karşı söylemlerini sertleştirdi. Rusya Devyet Başkanı Putin, Batı'yı Rus kültürünü yok etmeye çalışmakla suçladı. Dışişleri Bakanı Lavrov da Avrupa'nın taktiklerini Nazi Almanyası'yla karşılaştırdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerini Sergey Rahmaninov, Pyotr Ilyiç Çaykovski ve Dmitri Şostakoviç gibi büyük bestecilerin eserleri de dahil olmak üzere Rus kültürünü yok etmeye çalışmakla suçladı. Televizyonda katıldığı bir programda "Bugün bin yıllık bir kültürü, insanlarımızı yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanan Putin, geçen haftalarda bazı Batı ülkelerinde Rus ustaların etkinliklerinin iptal edildiğine işaret etti. Putin, "Bu şekilde Rus yazarları ve kitaplarını yasaklıyorlar" dedi. Rus kültürüne karşı ayrıcılık yapıldığını iddia eden Putin, bunun 1930'larda Nazi destekçilerinin kitapları yakma törenlerine benzediğini savundu. "Nazi taktikleri uygulanıyor" suçlaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarını eleştirerek Avrupa'nın taktiklerinin Nazi Almanyası'na benzediği suçlamasında bulundu. Moskova'da katıldığı bir toplantıda "Bize karşı melez bir savaş, topyekün bir savaş ilan ettiler" diyen Lavrov, Nazilerin "topyekün savaş" söyleminin Avrupalı politikacılar tarafından bugün Rusya'ya karşı kullanıldığını iddia etti. Lavrov, Avrupalıların hedefinin ekonomiyi ve Rusya'yı bir bütün olarak yok etmek olduğunu savundu. Rusya, Ukrayna'yı işgalini "Nazilerden arındırmakla" gerekçelendirmişti. Ancak Avrupalılar, Putin'in savaş gerekçelerini Ukrayna'yı işgal amacıyla "bahane" olarak kullandığını düşünüyor. Rusya'ya karşı yaptırım kararları alan Batı, Putin'i eski Sovyet ülkelerinde etki alanını genişletmeye çalışmakla suçluyor. Reuters,AFP/HS,EC ©Deutsche Welle Türkçe