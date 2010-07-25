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Dünya

PUTİN, RUS CASUSLARA PARLAK BİR GELECEK SÖZÜ VERDİ FOROS (A.A)

25 Temmuz 2010 00:45

-PUTİN, RUS CASUSLARA PARLAK BİR GELECEK SÖZÜ VERDİ FOROS (A.A) - 24.07.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ABD ile tarihi casus değişimi çerçevesinde Moskova'ya gönderilen Rus casuslara, parlak bir gelecek sağlama sözü verdi. Kendisi de eski bir KGB ajanı olan Putin, Ukrayna'yı ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu casuslarla görüştüğünü belirterek, "Onların parlak, ilginç bir gelecekleri olacağından hiç şüphem yok" dedi.  ABD'de geçen ay, aynı soruşturma çerçevesinde 11 kişinin Rus casusu olmakla suçlanmasının ardından gözaltındaki 10 kişi, iki ülke arasında varılan bir diplomatik anlaşmayla Rusya'da Batılı istihbarat örgütleri adına casusluk yapmakla suçlanan 4 kişiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilmişti.  Soruşturmada adı geçen 11'inci kişi ise Kıbrıs Rum kesiminde tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmasının ardından kaçmıştı.

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