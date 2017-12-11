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Dünya

Putin Rus birliklerinin Suriye’den çekilmesi talimatını verdi

Siyamed Kaçmaz, Moskova, 11 Aralık, (DHA)- Sabah saatlerinde Suriye’deki Hmeymim Rus birlikleri üssüne gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus birliklerinin Suriye’den çekilmeye başlamaları talimatını verdi

11 Aralık 2017 16:31

Siyamed Kaçmaz, Moskova, 11 Aralık, (DHA)- Sabah saatlerinde Suriye’deki Hmeymim Rus birlikleri üssüne gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus birliklerinin Suriye’den çekilmeye başlamaları talimatını verdi. 
Putin askerlerin karşısında yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’na Rus birliklerinin geri çekilme talimatı veriyorum” ifadesini kullandı. 
Rus askerlerinin sevdiklerinin yanına zaferle döndüklerini belirten Putin, “Vatan sizi bekliyor, dostlarım. Hizmetiniz için size minnettarız” dedi. 
Devlet başkanı, teröristlerin bir kez daha kafalarını kaldırmaları halinde, Rusya’nın onlara hiçbir zaman görmedikleri darbeyi vuracaklarının altını çizdi. Putin Moskova’nın hiçbir zaman terörle mücadelede verilen kayıpları unutmayacağını ekledi. 
Hmeymim’de Rus lideri Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye’deki Rus birliklerin komutanı Sergey Surovikin karşıladı.

 

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