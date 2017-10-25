Putin: Ruble kuru dengelendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın altın rezervlerinin arttığını, ödeme dengesinin güçlendiğini, ruble kurunun dengelendiğini kaydetti.

Putin, VTB ”Rusya çağırıyor” forumunda ”Yılın başında Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervleri 377 milyar dolarken 13 Ekim itibariyle rezervler 427 milyar dolar oldu. Şu an bir takım stratejik hedeflerimiz var. Rusya ekonomisine ek ivme vermek ve etkililiğini önemli ölçüde arttırmak gerekiyor” dedi.

Rusya’nın finans dışı ekonomi sektörüne yapılan direk yabancı yatırımların yılın ilk dokuz ayında 23 milyar dolara ulaştığınısöyleyen Putin, bu rakamın önceki yıla göre iki kat daha yüksek ve son dört yılın rekoru olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

”Sermaye gelişi ve dış ticaret hacminin eski seviyeye artması ülkenin ödeme bilançosunu güçlendiriyor. Rusya’nın altın rezervleri de yılın başından bu yana yüzde 13 arttı, ruble kuru dengeledi.’