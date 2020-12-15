Putin, resmen ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti

ABD'de Seçmenler Kurulu oylarının kullanılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 270 oyu geçen Joe Biden'ı 46. ABD Başkanı olarak kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ı kutluyor" ifadeleri yer aldı. Putin'in Biden ile birlikte çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

Putin, 4 Kasım'da gerçekleşen ABD Başkanlık seçiminden bu yana tebrik etmek için Biden'ın zaferinin resmiyet kazanmasını bekliyordu. Dün ABD'de Seçmenler Kurulu oylarını kullandı ve Demokrat ikili, 270 oyu geçti. Joe Biden resmen ABD'nin 46. Başkanı seçildi.