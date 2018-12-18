Putin, rap müziği kontrol altına almak istiyor

Rus gençlerin arasında rap müziğin popülaritesi artıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rap müziği yasaklamak yerine kontrol altına almak istiyor.

NTV'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da kültür danışmanlarıyla yaptığı toplantı sonrası açıklamasında, "Durdurmak imkansızsa yol gösterip yönetmeliyiz" dedi.

Putin ayrıca, sanatçıların performanslarını yasaklamak için girişimde bulunmanın tersine etki edeceğini ve popülerliğini artıracağını söyledi.

“Rap üç şey üzerine kurulu: cinsellik, uyuşturucu ve protesto” diyen Putin, rap müziğin özellikle uyuşturucu temasını kullanmasının yaygın olmasından endişe duyduğunu belirterek, “Bu, ulusun yozlaşmasına giden bir yol” dedi.

Putin, uyuşturucu propagandasının sövmekten daha kötü olduğunu da belirtti.

Rusya’da yükselen rap müzikle ilgili baskılar sürüyor. Geçen ay YouTube’da 6 milyondan fazla görüntülen Husky adlı bir rap şarkıcısı, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde konser verdiği esnada konseri durdurularak tutuklandı.

Şarkıları yoksulluk, yolsuzluk ve polis şiddetiyle ilgili sözler içeren 25 yaşındaki rapçi, 21 Kasımda, yerel savcıların, yaptıklarını “aşırılıkçılık” olarak tanımladıkları ve uyarıda bulundukları konserine çıkmaya hazırlanıyordu.

Husky polis tarafından tutuklanmadan önce bir otomobilin üstüne tırmandı, etrafını saran yüzlerce hayranına, “Müziğimi yapacağım, en dürüst müzik!” diye seslendi.

Gone.Fludd adlı bir rap şarkıcısının da polis baskısı nedeniyle iki konseri iptal edildi.

Popüler hiphop şarkıcısı Allj da tehdit aldığını söyleyerek konserini iptal etti.