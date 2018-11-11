Putin: Paris'te Trump'la görüşme fırsatı bulamadık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurulmasını önerdiği ortak Avrupa ordusunun çok kutuplu dünya düzenini pekiştirmeye katkı sunacağını belirtti.

Paris'te ABD Başkanı Donald Trump'la henüz buluşma fırsatı bulamadığını, fırsat doğması halinde kısa bir görüşme yapabileceklerini kaydetti.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü kapsamındaki etkinlikler için Paris'e giden Putin, Russia Today (RT) France'a demeç verdi.

Ortak Avrupa ordusunun yeni bir fikir olmadığını ve Macron'un bu konuyu yeniden gündeme getirdiğini belirten Putin, "Avrupa, büyük bir ekonomik oluşum, kapsamlı ekonomik birlik ve Avrupalıların bağımsız, kendilerine yetecek güçte, savunma ve güvenlik alanında egemen olmak istemesi son derece doğal. Bu bakımdan, ortak Avrupa ordusu çok kutuplu dünya düzeninin pekiştirilmesine katkı sunacak" dedi.