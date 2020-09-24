Putin, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Rus yazar ve akademisyen Sergey Komkov, Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı için 10 Eylül’de başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Komkov, 9 Eylül’de gönderdiği başvurunun, Oslo’daki Nobel Komitesi’ne 10 Eylül’de ulaştığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi, bu ödüle tamamen farklı insanlar aday gösteriliyor. Bu da bu teklifleri yönlendiren kişilerin inisiyatifi. Bu durumda adı geçen yazarın inisiyatifi söz konusu. Adayların değerlendirilmesi için özel bir prosedür var. Bu yönde bir karar alınırsa, bu harika olur. Alınmazsa da sorun yok. Bu konuda başka bir şey söylemek zor” ifadelerini kullandı.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump’ın ödüle aday gösterildiği bildirilmişti. Trump'ı, Norveçli muhafazakar politikacı Christian Tybring-Gjedde, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ilişkileri normalleştiren anlaşma nedeniyle aday gösterdiğini duyurmuştu.