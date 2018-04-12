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Dünya

Putin, Netanyahu'dan Suriye'de eylemlerden kaçınmasını istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Suriye’deki durumu "daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden" kaçınması çağrısında bulundu

12 Nisan 2018 12:31

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Suriye’deki durumu \"daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden\" kaçınması çağrısında bulundu.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, telefonda görüşen Putin ve Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının Humus bölgesindeki Tifor (T-4) askeri hava üssünü bombalamasını ele aldı.
Açıklamada, “Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Putin, bu ülkedeki durumu daha da istikrarsız hale getirecek ve güvenliğini tehdit edecek her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı hafta başında İsrail’e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıklamıştı.

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