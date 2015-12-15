Putin neden kovboy gibi yürüyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in değişik bir yürüme biçimine sahip olduğunu belirten Hollandalı Nörolog Bas Bloem, bunun KGB tarafından öğretilen bir savunma sistemi olduğunu belirtti.

"Tehlikeye karşı sürekli tetikte ve sağ kol her an silaha davranacakmış biçimde yürümek, savunma önlemlerinin bir parçası" diyen Bloem, eski Devlet Başkanı ve mevcu Başbakan Dmitriy Medvedev'in de KGB eğitimi almamasına rağmen Putin'i taklit ettiği için benzer şekilde yürüdüğünü söyledi.

"Vahşi Batı kovboylarına benziyor"

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Nijmegen Radboud Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli olan Nöroloji uzmanı Bas Bloem, uluslararası bir grup bilim insanıyla ortak bir araştırma yürütüyordu. Bloem, araştırma sırasında Putin'in alışılmışın dışında bir yürüyüş şekline sahip olduğunu farketti.

Rusya Devlet Başkanı, yürürken sağ kolunu daha az hareket ettiriyordu. Bloem'a göre Putin'in sağ kolu daima vücuduna yakındı. Her an silahını çekmeye hazır vahşi batı kovboylarına benziyordu.

Parkinson olabileceğinden şüphelendiler

Hollandalı Nörolog, bunun parkinson hastalığı belirtisi olabileceğini düşündü. Başlangıç düzeyindeki parkinson hastalığı da benzer belirtilerle ortaya çıkıyor. Ancak Bloem ve ekibi araştırmayı derinleştirince, sadece Putin değil diğer Rus liderlerin de aynı şekilde yürüdüğünü farkettiler. Başbakan Dimitri Medvedev, eski ve yeni savunma bakanları ile düzey askeri yetkililerin de tıpkı Putin gibi yürürken sağ kollarını vücutlarına daha yakın tutuyorlardı.

"KGB geçmişi olmayan Medvedev, Putin'i taklit ediyor"

Araştırmacılara göre, bütün bunlar tesadüf değildi. Bu yürüme şekli Rus Gizli Servisi'nin (KGB) savunma yöntemlerinden biri. KGB'de eğitilen bütün subaylara bu öğretiliyor. Tehlikeye karşı sürekli tetikte ve sağ kol her an silaha davranacakmış biçimde yürümek, savunma önlemlerinin bir parçası.

Ancak Başbakan Medvedev'in KGB geçmişi yok. Ama buna rağmen o da silahına davranmaya hazır kovboy gibi yürüyor. Araştırmacılara göre Medvedev, "patronunu" yani Devlet Başkanı Putin'i taklite etmek için bu şekilde davranıyor. Bloem ve ekibinin bu araştırması British Medical Journal'ın yılbaşı özel sayısında yer alıyor.