T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin, Müslümanlara sahip çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki Müslüman din adamlarıyla bir araya geldi

23 Ekim 2013 09:46

Rusya'da yaşanan etnik gerilim ve bombalı saldırı sonrası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duruma el koydu. Ülkedeki Müslüman cemaatin liderleriyle görüşen Putin, saldırılardan dış güçleri sorumlu tuttu.

Görüşme, Moskova'da Müslüman azınlığın hedef alındığı saldırılar ve 3 gün önce 6 kişinin öldüğü otobüsteki intihar saldırısı sonrası gerçekleşti.

Otobüs saldırısı için dış güçleri suçlayan Putin, Müslüman cemaate sahip çıktı.

Rusya Devlet Başkanı, “Bazı dış siyasi güçler, radikal İslamcıları kullanarak ülkemizde karışıklık çıkarmak istiyor. Rus Müslümanlarının böyle şeyler yapmayacağını biliyoruz. Amaçları ülkemizde din ve etnik temelli çatışma yaratmak” dedi.

Bombalı saldırı ve yaşanan etnik gerilim, 2014'te Soçi'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesi Rus güvenlik makamlarında tedirginlik yaratıyor.

ETİKETLER

rusyaputinmüslümanlaretnik gerilimbombalı saldırımoskova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24