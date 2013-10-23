Putin, Müslümanlara sahip çıktı

Rusya'da yaşanan etnik gerilim ve bombalı saldırı sonrası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duruma el koydu. Ülkedeki Müslüman cemaatin liderleriyle görüşen Putin, saldırılardan dış güçleri sorumlu tuttu.

Görüşme, Moskova'da Müslüman azınlığın hedef alındığı saldırılar ve 3 gün önce 6 kişinin öldüğü otobüsteki intihar saldırısı sonrası gerçekleşti.

Otobüs saldırısı için dış güçleri suçlayan Putin, Müslüman cemaate sahip çıktı.

Rusya Devlet Başkanı, “Bazı dış siyasi güçler, radikal İslamcıları kullanarak ülkemizde karışıklık çıkarmak istiyor. Rus Müslümanlarının böyle şeyler yapmayacağını biliyoruz. Amaçları ülkemizde din ve etnik temelli çatışma yaratmak” dedi.

Bombalı saldırı ve yaşanan etnik gerilim, 2014'te Soçi'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesi Rus güvenlik makamlarında tedirginlik yaratıyor.