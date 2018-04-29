T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Putin: Moskova ve Ankara'nın işbirliği ciddi bir şekilde gelişiyor

Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan S-400 alımının bu hafta neticeleneceğini söylerken Putin iki ülke arasındaki işbirliğinin ciddi bir şekilde geliştiğini belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

İki lider, görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu, özellikle turizm ve ikili ticaret alanlarında büyüme olduğunu söyledi.

"Değerli dostum Putin'le bölgesel meseleleri de ele aldık" diyen Erdoğan, bunların arasında Kudüs ve Suriye'nin olduğunu belirtti:

"ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı tüm dünyada infial uyandırdı. Müslümanlarla birlikte Hristiyanları ve aklıselim sahibi Yahudileri hayal kuraklığına uğrattı.

"Hafta sonu işgal altındaki topraklardaki protestolarda askerler dört Filistinliyi şehit etti. 2000'e yakın yaralı var. Cinayetleri görmezden gelmek mümkün değildir.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak İslam Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da olağanüstü topluyoruz. Oradan güçlü bir mesaj verileceğine inanıyorum.

"Suriye konusunda Astana Zirvesinin devamı maiyetindeki Soçi görüşmemizdeki konuları ele aldık. Soçi'de ikinci buluşmamızı da yapacağız. Astana garantörleri olarak Cenevre'deki sürece katkı sağlayacağız."

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleriyle ilgili bu hafta son görüşmelerin yapılacağını ve bu konunun neticelendirileceğini de söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise konuşmasına "Dostum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle başladı.

"Ülkelerimiz sıkı bir işbirliği içinde. Moskova ve Ankara arasındaki işbirliği ciddi bir şekilde gelişiyor. İlgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız sürekli temas halinde" diyen Putin 2017'nin ilk 8 ayında Türkiye'den Rusya'ya gönderilen tarım ürünlerinin önceki yıla göre 1,8 kat, Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin de yaklaşık 5 kat arttığını ve 4 milyonu geçtiğini söyledi.

Karadeniz'de döşenmekte olan Türk Akımı boru hattının inşasının devam ettiğini belirten Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Askeri ve teknik alandaki işbirliğimiz de gelişiyor.

"Suriye'deki durumu da ele aldık. Suriye topraklarının neredeyse tamamı teröristlerden kurtarıldı.

"Suriye Ulusal Kongresi'nin önümüzdeki yılın başında görüşmesini konuştuk. Katılımcıları, Suriye'nin devlet yapısını, yeni anayasayı ve BM denetiminde seçimlerin yapılmasını görüştük.

"Bu yılın sonunda 8. kez Astana'da bir araya geleceğiz. Suriye'deki çatışmasızlık için Erdoğan'ın kişisel çabalarına teşekkür etmek istiyorum.

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı bölgedeki durumu daha da kötüleştirmektedir. Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olarak İstanbul'daki toplantıya katılacaktır."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ankara Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan S-400PutinDevlet Başkanı Vladimir PutinAnkara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanErdoğanKudüsSuriyeMüslümanlarla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24