Putin MH17 uçağı ile ilgili iddiaları reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası araştırma komisyonunun Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının 2014 yılında Rus bataryasından atılan bir füze ile düşürüldüğü yönündeki iddiayı reddetti. Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Ekonomik Forum’da Cuma günü konuşan Putin, uçağı düşüren füzenin Rusya'ya ait olup olmadığının sorulması üzerine, "Tabii ki değildi” diye yanıt verdi.

Rus lider uluslararası araştırma komisyonunun açıkladığı sonuçta “güven telkin eden bir unsur olmadığını” ve gerçekte ne olduğuyla ilgili “birçok farklı hikaye” olabileceğini ifade etti.

Uluslararası araştırma komisyonu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amsterdam-Kuala Lumpur seferi sırasında düşen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği Malezya Havayolları'na ait uçağın Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 km uzaklıktaki Kursk kenti yakınlarında konuşlu olan 53'üncü uçaksavar tugayı tarafından vurulduğunu öne sürmüştü.

Hollanda ve Avustralya dışişleri bakanları da Cuma günü yaptıkları açıklamada, uçağın 2014 yılında Ukrayna hava sahasından geçerken bir füze ile düşürüldüğü olaydan Rusya'yı sorumlu tuttuklarını duyurdu. Hollanda hükümeti adına yapılan açıklamada da Moskova'nın “resmi olarak sorumlu tutulduğu” belirtilerek konunun uluslararası bir mahkemeye taşınabileceği vurgulandı.

Olayda hayatını kaybeden yolcular 17 farklı ülke vatandaşıydı, ancak en fazla kayıp Hollanda ile Avustralya'dandı. Hayatını kaybedenlerin 193'ü Hollanda, 28'i ise Avustralya vatandaşıydı.

ABD'den Hollanda ve Avustralya'ya destek geldi

ABD de Hollanda ile Avustralya'nın açıklamasına katıldığını açıkladı. "Hollanda ile Avustralya’nın Rusya'ya hesap sormalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Artık Rusya’nın MH17 uçağının vurulmasındaki rolünü kabul etme ve katı yürekli yanlış bilgilendirme kampanyasına son verme zamanıdır” diye devam etti.

ABD’nin desteğinin yanı sıra Hollanda ile Avustralya’ya Avrupa Birliği ve NATO da destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Hollanda, Belçika, Malezya, Ukrayna ve Avustralya'dan kriminologlar bulunduğu uluslararası komisyon Rusya’yı suçlu bulsa da Rusya bu iddiaları reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada yeterli kanıt olmaksızın ülkesinin suçlandığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Lavrov'un sözlerine benzer ifadeler kullanarak füzelerin "büyük ihtimalle" Ukrayna ordusuna ait olduğunu belirtti.

AFP,rtr/DÇÜ,HS

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