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Putin, Merkel ve Macron ile Suriye'yi görüştü

Kremlin: Liderler, ateşkesin uygulanması için ortak çaba sarf edilmesinin önemine vurgu yaptı

25 Şubat 2018 20:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye içerikli telefon görüşmesi yaptı.  Üç lider görüşmesinde Suriye dışında, BM'nin ateşkes kararını da ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre,  liderler, ateşkesin uygulanması için ortak çaba sarf edilmesinin önemine vurgu yaptı. 

Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre Merkel ve Macron, Putin'den, Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarını ve çatışmaları durdurması için Suriye rejimine azami baskı uygulamasını istedi. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün akşam kabul edilen kararı, Suriye'de 30 günlük ateşkes öngörüyor. Doğu Guta'dan gelen haberler, Suriye ordusunun ateşkes kararına rağmen bölgeye saldırılarının sürdüğünü gösteriyor.'de...

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