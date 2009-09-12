Putin Medvedev'i 'yoldaş' olarak görüyor

Putin, 2012’de başkanlık seçimlerinde Medvedev ile rekabet edip etmeyeceği sorularını yanıtladı.
“Medvedev’in süresi sona erdiğinde, 2012 seçimlerinde Putin
tekrar Kremlin’e devlet başkanı olarak dönecek mi?” Seçimlere neredeyse
üç yol var ama, bu soru sık sık Rusya’da siyasi gündemde öne çıkıyor.
Başbakan Putin, bu soruya ilk kez açıkça cevap verdi:
Önde gelen yerli ve yabancı gazeteciler ile politologları
Putin ile buluşturan “Valday Toplantıları” bu yıl da ses getirdi.
Moskova dışındaki başbakanlık konutunda yapılan toplantıda bir yabancı
gazeteci Putin’e, 2012’de başkanlığa aday olup olmayacağını, Medvedev
ile rekabet edip etmeyeceğini sordu.
Putin bu soruya şu cevabı verdi:
“2008’de
rekabet ettik mi ki 2012’de edelim? O zaman oturup beraber karar
veririz. Gayet iyi anlaşıyoruz. Biz aynı düşünceye sahip, aynı kökten
gelen insanlarız.”
Seçimlere daha çok uzun süre olmasına rağmen
şu anki şartlara bakılarak yapılan analizlerde iki ihtimal ağır
basıyor: 1- Şu anki tandem düzeni bir dönem daha devam edebilir. 2-
Putin başkan, Medvedev başbakan olarak görev değişimi yaşanabilir.