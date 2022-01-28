Putin, Macron'la görüştü; "ABD ve NATO'nun güvenlik taleplerimize yanıtları temel endişeleri gidermedi"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, ABD ve NATO’nun güvenlik taleplerine verdiği yanıtın, Moskova'nın temel endişelerini gidermediğini söyledi.
Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin Macron’a, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerine verdiği yanıtın, Moskova’nın temel endişelerini gidermediğini söyledi.
Putin, verilen yanıtı detaylı inceleyeceğini ve gelecek eyleme buna göre karar verileceğini söyledi.
Ne olmuştu?
Moskova'nın Batı'dan talepleri arasında Ukrayna ve bazı diğer eski Sovyet etki alanındaki ülkelerin hiçbir zaman NATO'ya girmeyeceğinin garantisinin verilmesi vardı. Kremlin aynı zamanda ABD ve NATO askerlerinin eski Doğu Bloğu ülkelerinden çıkmasını istemişti.
ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ittifakına alınmaması yönündeki talebini reddederek sınırdaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi için bir kez daha çağrı yapmıştı.
Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.
Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.
Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.