Putin, Macron'la görüştü; "ABD ve NATO'nun güvenlik taleplerimize yanıtları temel endişeleri gidermedi"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, ABD ve NATO’nun güvenlik taleplerine verdiği yanıtın, Moskova'nın temel endişelerini gidermediğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin Macron’a, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerine verdiği yanıtın, Moskova’nın temel endişelerini gidermediğini söyledi.

Putin, verilen yanıtı detaylı inceleyeceğini ve gelecek eyleme buna göre karar verileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Moskova'nın Batı'dan talepleri arasında Ukrayna ve bazı diğer eski Sovyet etki alanındaki ülkelerin hiçbir zaman NATO'ya girmeyeceğinin garantisinin verilmesi vardı. Kremlin aynı zamanda ABD ve NATO askerlerinin eski Doğu Bloğu ülkelerinden çıkmasını istemişti.