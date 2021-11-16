Putin, Macron'a ABD'nin Karadeniz tatbikatlarının "provokatif" olduğunu söyledi; Ukrayna'nın SİHA kullanımı konusunda rahatsızlığını dile getirdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a ABD'nin Karadeniz'deki "provokatif" tatbikatlarının Moskova ve NATO arasındaki tansiyonu tırmandırdığını ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki ülkenin de Ukrayna'nın doğusundaki durumun "kötüleşmesinden" memnun olmadığı belirtildi. Putin'in Ukrayna'nın Rusya yanlısı güçlere karşı SİHA kullanımından da rahatsız olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Putin'in ABD ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de yaptığı büyük tatbikatları "provokatif" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre Macron, Putin'e "Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumaya hazır olduğunu" söyledi.