Putin'le Moskova'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Karamsarım

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Rus askerinin Ukrayna'ya girdiği 24 Şubat'tan bu yana Moskova'ya giden ilk Avrupalı lider olan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden sonra durumun diplomasi ile çözülme şansı konusunda "karamsar" olduğunu belirtti.

Görüşmeden sonra gazetecilere açıklamada bulunan Nehammer, "Putin ciddi anlamda bir savaş mantığına girmiş durumda. İyimser miyim kötümser miyim diye soruyorsanız daha çok kötümserim" dedi.

Nehammer, "Barış müzakereleri hep çok zaman alır. Askeri mantık ise, 'Çok zaman harcama ve direkt savaşa git' der" diye konuştu.

Putin'le bir araya geldikten sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ifade eden Nehammer, Avrupa'nın Rusya'ya tepkisini gösterebilmesi için böyle toplantılara gerek olduğu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Rusya tarafının Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ile direkt bir görüşme yapma konusunda pek istekli olmadığını aktaran Nehammer, umut veren bir gelişmenin ise Putin'in İstanbul'daki barış görüşmelerine ilgisinin devam etmesi olduğunu vurguladı.

Nehammer ilk açıklamasında Putin'le görüşmede Buça ve diğer bölgelerde işlenen potansiyel savaş suçlarını gündeme getirdiğini ve sorumluların yargılanması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Avusturya lideri, cumartesi günü de Ukrayna'da Zelenski ile bir araya gelmişti.