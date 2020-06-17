Putin'le görüşmek isteyenler 'dezenfektan tünelini' geçmek zorunda

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Dünyada en fazla ülkenin kaydedildiği üçüncü ülke olan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olanlar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde başkanlık ofisine girmeden önce bir dezenfektan tünelinden geçmek zorunda.

The Guardian'da yer alan habere göre bir Rus şirket geçen kişiyi dezenfekte eden özel bir tünel tasarladı. Devlete bağlı haber ajansı RIA'da tanıtılan tünel içine giren maskeli bir kişinin üzerine dezenfektan sıkıldığını gösteriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Nisan ayında Putin'le yüz yüze görüşen herkesin önce test olduğunu söylemişti. Açıklamalardan bir ay sonra Peskov da Covid-19'a yakalandı.

Rusya'da bugüne kadar 500 binden fazla Covid-19 vakası kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayııs 7 bini geçti.