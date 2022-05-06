Putin, Lavrov'un "Hitler'de Yahudi kanı vardı" sözleri nedeniyle İsrail Başbakanı'ndan özür diledi

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Adolf Hitler'de Yahudi kanı olduğu" iddiası nedeniyle özür dileceğini bildirdi.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan, Putin'in Lavrov'un ifadeleri nedeniyle dilediği özrü kabul etti ve Yahudiler ile Holokost'un anısı hakkında duruşuna açıklık getirdiği için teşekkür etti" denildi.

Bennett-Putin görüşmesiyle ilgili olarak Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rus liderin özrüne yer verilmedi. Açıklamada İsrail devletinin kuruluşunun 74. yılında yapılan telefon görüşmesinde iki liderin "Holokost'un tarihi hafızasını" konuştuğu ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, pazar günü İtalyan medyasında yayımlanan bir söyleşide, "Ukrayna Devlet Başkanı kendisinin Yahudi olduğunu; bu sebeple Nazi görüşlerine sahip olamayacağını savunuyor. Yanılıyor olabilirim ama Hitler'de de Yahudi kanı vardı" demiş ve "birçok Yahudi düşmanının Yahudi olduğunu" savunmuştu.

Lavrov'un ifadeleri özellikle İsrail'den olmak üzere tüm Yahudi toplumunun tepkisin çekmişti. Bennett, yorumları, "affedilemez ve tiksindirici bir açıklama, felaket bir tarihsel hata" olarak nitelendirmişti. Rusya'nın İsrail Büyükelçisi, açıklama için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Kremlin'in, İsrail'in Ukrayna'daki savaş konusundaki tarafsız tutumundan vazgeçeceğinden endişe duyduğu belirtiliyor.