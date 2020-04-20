Putin: Koronavirüs'ün yayılma hızını yavaşlattık ancak pik noktasını görmedik

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya'da bugün açıklanan rakamlara göre Koronavirüs tedbirlerinin ardından vaka sayısında ilk kez düşüş yaşanırken Putin, ülkedeki son duruma ilişkin konuştu. Putin, "Sonuçlar, salgınla mücadelede ilk aşamadaki görevi yerine getirmeyi, yani hastalığın yayılımını yavaşlatmayı başardığımızı doğruluyor. Ancak bu bizi asla rehavete sürüklememeli. Uzmanların söylediklerine göre salgının tepe noktası henüz ileride ve en yüksek yeni bulaş sayısının tespit edildiği plato adı verilen geçiş sürecinin süresini azaltmak için her şeyi yapmalıyız" dedi.

Putin, ilan edilen 'ücretli tatil' dönemi, alınan karantina, izolasyon önlemleri ve diğer kararlar sayesinde önemli bir zaman kazandıklarını ve böylece salgının yayılma temposunu kırdıklarını ve sağlık sistemini yeniden yapılandırmayı başardıklarını söyledi.

85 bölgenin tamamında görüldü

"Zorlu durum devam ediyor, maalesef salgın yayılmaya devam ediyor" diyen Putin, "Koronavirüs bulaşan vatandaşların sayısı artıyor. Artış, sadece bu tehditle ilk karşılaşan Moskova'da değil, diğer bölgelerde de gözleniyor. Koruyucu önlemler sayesinde bu süreci yavaşlatmayı, dizginlemeyi başardık ancak maalesef enfeksiyon, birkaç vaka söz konusu olsa dahi ülkenin 85 bölgesinin tamamında tespit edildi. Tahminler bu yöndeydi ve buna hazırdık" ifadelerini kullandı.