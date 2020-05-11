Putin: Koronavirüs nedeniyle alınan "ücretli tatil" kararı yarın sona eriyor

Vaka sayısının İtalya ve Britanya'nın önüne geçtiği Rusya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla alınan "ücretli tatil" kararı 12 Mayıs'ta sona erecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı durum değerlendirmesinde 25 Mart'tan bu yana devam eden "ücretli tatil" uygulamasının sona ereceğini duyurdu.

Putin, "12 Mayıs'tan itibaren tüm ülke ve ekonominin tüm sektörleri için ücretli tatil dönemi sona eriyor. Ancak salgınla mücadele sona ermiyor. Ücretli tatil dönemi altı haftadan fazla sürdü. Bu sıra dışı önlem, salgının yayılmasını durdurdu, yavaşlattı. Bu sayede, öncelikli olarak epidemiyolojik durumun kötüye gitme ihtimaline karşı tüm sağlık sistemimizin hazırlık seviyesini önemli ölçüde artırmak için kullandığımız bir zaman dilimi kazandık" dedi.