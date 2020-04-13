Putin: Koronavirüs'le ilgili durum kötüye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına dikkat çekti. Putin, "Durum kötüye gidiyor" dedi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Rusya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'nın katıldığı toplantıda yetkililerden kısa ve uzun vadeli tahminlere ilişkin günlük rapor sunmalarını isteyen Putin, "Önümüzdeki haftalar birçok açıdan belirleyici olacak. Bu nedenle ülke geneline ve bölgelere ilişkin bilgiler, raporlar almak istiyorum. Özellikle de riskin yüksek olduğu bölgelere ilişkin" dedi.

Son verilere göre Rusya'da Koronavirüs vaka sayısı 18 bin 328 olarak kaydedildi.