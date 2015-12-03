Putin, Kırım'ı yeniden 'elektriğe kavuşturdu'



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taman yarımadasından Kırım'a yüksek gerilim denizaltı kablo bağlantısı ile enerji nakli sağlanacağını söyledi. Rusya'dan Kırım'a enerji köprüsünün ilk ayağının hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Putin, 100 kilometrelik yüksek gerilim kablosunun döşendiğini açıkladı. Putin, 2017 yılında da Kafkaslar'dan Kırım'a doğalgaz sevkiyatına başlanacağını belirtti.

'Kırım'ın Ukrayna'ya enerji bağımlılığı ortadan kalkacak'

Putin'e törende eşlik eden Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2016 yılının mayıs ayında döşenecek ikinci bir kablo hattıyla enerji köprüsünün ikinci ayağının tamamlanacağını söyledi. Enerji Bakanı Novak, Kırım'ın Ukrayna'ya enerji bağımlılığının 2018 yılının mart ayında tamamen ortadan kalkmış olacağını kaydetti.

Tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Kırım Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek, yeni nakil hattından 15 Aralık'tan itibaren elektrik transfer edilmesine başlanacağını açıkladı.

Tatarlar ve Ukraynalı milliyetçilerin eylemi

Elektrik hatlarına düzenlenen geçen ay Tatarlar ve Ukraynalı milliyetçiler tarafından düzenlenen sabotaj eylemleri Kırım'da 2 milyon kişiyi elektriksiz bırakmıştı.

Rusya Kırım'ı 2014 ilkbaharında tartışmalı bir referandumun ardından ilhak etmişti. Ukrayna ve Batılı ülkeler Rusya'nın Kırım'ı ilhak ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. Kiev, Kırım'ı Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor.