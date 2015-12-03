T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Putin, Kırım'ı yeniden 'elektriğe kavuşturdu'

Rusya, günlerden beri elektriklerin kesik olduğu Kırım'a yardım için harekete geçti. Rusya - Kırım elektrik hattının ilk ayağını, bölgeye sürpriz bir ziyarette bulunan Putin açtı.

03 Aralık 2015 14:32


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taman yarımadasından Kırım'a yüksek gerilim denizaltı kablo bağlantısı ile enerji nakli sağlanacağını söyledi. Rusya'dan Kırım'a enerji köprüsünün ilk ayağının hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Putin, 100 kilometrelik yüksek gerilim kablosunun döşendiğini açıkladı. Putin, 2017 yılında da Kafkaslar'dan Kırım'a doğalgaz sevkiyatına başlanacağını belirtti.

'Kırım'ın Ukrayna'ya enerji bağımlılığı ortadan kalkacak'

Putin'e törende eşlik eden Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2016 yılının mayıs ayında döşenecek ikinci bir kablo hattıyla enerji köprüsünün ikinci ayağının tamamlanacağını söyledi. Enerji Bakanı Novak, Kırım'ın Ukrayna'ya enerji bağımlılığının 2018 yılının mart ayında tamamen ortadan kalkmış olacağını kaydetti.

Tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Kırım Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek, yeni nakil hattından 15 Aralık'tan itibaren elektrik transfer edilmesine başlanacağını açıkladı.

Tatarlar ve Ukraynalı milliyetçilerin eylemi

Elektrik hatlarına düzenlenen geçen ay Tatarlar ve Ukraynalı milliyetçiler tarafından düzenlenen sabotaj eylemleri Kırım'da 2 milyon kişiyi elektriksiz bırakmıştı.

Rusya Kırım'ı 2014 ilkbaharında tartışmalı bir referandumun ardından ilhak etmişti. Ukrayna ve Batılı ülkeler Rusya'nın Kırım'ı ilhak ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. Kiev, Kırım'ı Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusyaKırımPutinDevlet Başkanı Vladimir Putin TamanKafkaslar KırımUkraynaRusya Enerji Bakanı Aleksander NovakBakanı Novak Kırım UkraynaKırım Başbakan Yardımcısı Ruslan BalbekAralıkTatarlarUkraynalıBatılıRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24