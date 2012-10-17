Putin: BM dışında kimse silah satışımıza karışamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptığı silah satışları konusunda Ankara'ya yanıt verircesine bir açıklama yaparak, “Kiminle silah ticareti yapacağımızı, BM Güvenlik Konseyi dışında kimse bize dikte edemez” dedi.

Moskova dışındaki Novo Ogorevo konutunda Rusya’nın yabancı ülkelerle silah ticaretine değinen Vladimir Putin, “Silah satışına sınırlandırma getirme yetkisi bir tek BM Güvenlik Konseyi'nin elinde bulunuyor. Geride kalan tüm durumlarda hiç kimse bize kiminle ve nasıl silah ticareti yapacağımızı dikte demez. Tek taraflı veya grup ülkeler tarafından alınmış kararlar BM Güvenlik Konseyi dışında kaldığı sürece uluslararası hukuk açısından bağlayıcı değildir. Bunun dışında hareket edenler sonuçlarına da katlanır” diye konuştu.

Rusya'nın Esad rejimine silah satmansına tepki gösteren Türkiye, son olarak Moskova-Şam seferini yapan bir Suriye yolcu uçağını askeri mühimmat taşıyarak sivil havacılık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Ankara'ya indirmişti.