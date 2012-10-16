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Erdoğan'dan Rusya'ya: Uçaktakiler harp malzemesi

Erdoğan: Bu radar malzemeleri de zaten harpp malzemesi işlevini görmektedir

16 Ekim 2012 13:04

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa'ya indirilen Suriye uçağında harp malzemeleri bulunduğunu belirterek, ''Bunu, 'radar malzemesidir' diye saptırmanın anlamı yok'' dedi.

Erdoğan, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı yaptı.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağının kargo bölümünde bulunan malzemelere ilişkin, ''Elimizde olan bu malzemeler kesinlikle harp malzemesidir. Bunu, 'radar malzemesidir', 'şu malzemesidir' diye saptırmanın anlamı yok. Bu radar malzemeleri de zaten harp malzemesi işlevini görmektedir'' dedi.

 

'Herhangi bir sıkıntı doğuran netice olmadı'

 

Erzurum'a teknik iniş yapan Ermenistan'a ait uçağa ilişkin soru üzerine Erdoğan, ''Burada yine bazı ihlaller sebebiyle bu indirilme işlemi gerçekleştirildi. Fakat yapılan aramalar neticesinde herhangi bir sıkıntı doğuran netice olmadığı için tekrar uçağa yol verildi ve kendisi belirlediği istikametinde yola çıkmış oldu'' dedi.

 

'100 bin rakamı bizim için gerçekten bir eşikti'

 

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in daha önce psikolojik sınır olarak belirtilen 100 bini aştığı belirtilerek Türkiye'nin izleyeceği yolun sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, ''100 bin rakamı bizim için gerçekten bir eşikti. Ama bunu hep telaffuz ettik, 'bu 100 bini aşabilir' dedik. Şu anda konu üzerinde arkadaşlarımız, bizler çalışıyoruz'' yanıtını verdi.

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