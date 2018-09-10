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Dünya

Putin Kim Jong-Un'a barış sürecine ilişkin mektup yolladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a Kore kriz sürecine ilişkin tavrını anlattı

10 Eylül 2018 16:01

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a Kore kriz sürecine ilişkin tavrını anlattı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı’nın Danışmanı Yuriy Uşakov, “Kuzey Kore barış sürecine ilişkin tavır belirtildi ve uygun bir zamanda Rusya’yı ziyaret etme daveti bir kez daha dile getirildi” dedi.
Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da daha önce, Putin’den Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a mektup gönderdiğini açıklamıştı.

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