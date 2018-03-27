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Dünya

Putin Kemerovo'daki trajedinin nedenlerini anlattı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mart (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kemerovo’da 60’dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerine ilişkin açıklama yaptı

27 Mart 2018 13:08

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mart (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kemerovo’da 60’dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. 
Putin Kemerovo’da katıldığını toplantıda, “Neler oluyor... Bu askeri bir eylem değil veya madende beklenmedik bir patlama değil. İnsanlar dinlenmeye geldiler. Biz nüfustan bahsediyoruz ve ne yüzünden bu kadar insanı kaybediyoruz? Suç sayılacak ihmalkarlık yüzünden\" diye uyardı.
Putin, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin’e trajedinin yaşanmasına izin veren yetkili kişilerin eylemleri için gerekli hukuki değerlendirmenin yapılması talimatını vererek, \"Para olmadan rapor alınamaz, parayla her türlü belgeyi imzalarlar\" dedi. 
Bastrıkin, yangın bölgesinin araştırılması sonucunda çok sayıda belgeye el konulduğunu ve bunların araştırılmaya başlandığını belirtti. 
Putin sabah saatlerinde Kemerovo’daki yangının meydana geldiği alışveriş merkezine gitti.

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