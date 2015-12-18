"Putin karşısında süt dökmüş kediye dönüp Musul'dan pısırıkça asker çekenler, Kürtlere kabadayılık yapıyor"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cizre, Silopi ve Sur'da yoğunlaşan operasyonlarla ilgili olarak "Putin’e bir iki gün meydan okuyup süt dökmüş kediye dönen Başbakan ve Cumhurbaşkanı, Musul’a asker gönderip dünyaya meydan okuyup sonra pısırık pısırık askerlerini geri çeken Cumhurbaşkanı, İsrail’e “One Minute” deyip 20 milyon dolara anlaşan Cumhurbaşkanı, sıra Kürt halkına gelince mi kabadayı kesiliyorsunuz?" dedi.
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Demokratik Bölgeler Partisi Eş genel BaşkanıKamuran Yüksek, Halkların Demokratik Kongresi SözcüsüErtuğrul Kürkçü, ve Demokratik Toplum Kongrsi Eş BaşkanıHatip Dicle'nin katılımı ile bugün Diyarbakır'da ve bölgede yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
Demirtaş'ın açıklamaları özetle şöyle:
HDP hem parti programında hem seçim beyannamesinde, hem parlamentoda Türkiye’nin yönetim biçiminin ne olması gerektiğini söylemiştir. O da öz yönetimdir. Hükümetin bir iç savaş görüntüsünün çok ötesine giden bu işgal tutumuna karşı bir tutum içindedir partimiz. AKP hükümetinin bugün Kürt halkına karşı açmış olduğu savaşta Kürt halkının yanındadır. Bunun meşru, haklı tarihsel gelişmeleri uzun uzun ifade edildi.
Putin’e bir iki gün meydan okuyup süt dökmüş kediye dönen Başbakan ve Cumhurbaşkanı, Musul’a asker gönderip dünyaya meydan okuyup sonra pısırık pısırık askerlerini geri çeken Cumhurbaşkanı, İsrail’e “One Minute” deyip 20 milyon dolara anlaşan Cumhurbaşkanı, sıra Kürt halkına gelince mi kabadayı kesiliyorsunuz. Cizre’de 2 PKK’li var diye 6 generalle operasyon yapmak mıdır sizin anlayışınız. Siz ne kadar aciz, ne kadar zavallı olduğunuzu ortaya koydunuz. Operasyon yaptığınız her yerde korku değil coşku havası hakim.
Evleri, camileri tankla havaya uçuruyorsunuz, yetmiyor sizin kanallarınızda buradakiler cami yaktı diyorsunuz. Kurşunlu Cami'yi devlet güçleri yaktı.
Çalsanız da, hırsızlık da yapsanız Türkiye’nin yarısı arkanızda olabilir. Peki diğer yarısı?
Gazetelerine bir bakın. Büyük temizlik operasyonuymuş. Silip süpürme operasyonuymuş. Siz kimsiniz ya? Kimi nereden süpürüyorsunuz? Bu toprakların ancak kanalizasyonunu temizlersiniz. Başka da bir şeyi temizleyemezsiniz. Haklıyız, kazanacağız. Faşizm ricayla minnetle durmaz. Faşizme yalvarılmaz. Halkımızı bu çerçevede bulunduğu her yerde onurlu, görkemli direnişi sahiplenmeye çağırıyoruz. Geri adım atmak bu tarihi dönemin şerefine yakışmaz. Kimsenin malını çalmadık, toprağını işgal etmedik, gasp etmedik, kimsenin köyünü yakmadık, kimsenin dilini yasaklamadık. Biz kendi topraklarında onurlu bir halk olarak yaşamak istiyoruz. Ben bir kez daha bu direnişi ortaya koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hükümetin yaptığı hiçbir şeyin hukuki dayanağı yoktur. Kanun tanımayan bir devlete karşı ne yapacak bu halk? Kanun dışı davranan devletin kendisi.
Başbakan, Cumhurbaşkanı kanun dışı iş yapıyor. Savcıya mı şikayet edecekler. Savcılar içeride. Yazan çizen basın mensuplarını tutukluyorlar. Kusura bakmasınlar, gençler hendek kazıyormuş, halk barikat kuruyormuş. Başka bir yol gösterin onu yapsınlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız dua edin. 5 vakit namaz kılın. Dua edin. Hiç değilse tarihe şereflilerin yanında, direnenlerin yanındaydım diye not düşün.
Bu direniş kazanacaktır. Böyle hendek, çukur diyerek küçümsemeye çalışanlar da dönüp tarihe baksınlar. Mevzu hendek, barikat mevzusu değildir. Yüzde 50 oy almış bir hükümetsiniz daha Kürt sorunuyla ilgili elinizde ne yapacağınıza dair tek bir proje yok. Halkımız sıkıntı çekiyor, farkındayız. İnsanlar bu zulüm nedeniyle göç ediyor. Kurşunlu Camisi'ni yakanlar devletin görevlileridir. Halkımız bunun farkında."
'Öz yönetimi tartışacağız'
26-27 Aralık'ta Diyarbakır'daki kongreye geniş bir şekilde katılacaklarını ifade eden Demirtaş, "Öz yönetim ve özerkliğin inşası, sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için tartışacağız" diye konuştu.
'Ölüm korkusunu çoktan aştık'
Kongrede önemli kararlar alarak, bu kararları hayata geçireceklerini anlatan Demirtaş, "Bize böyle tankın namlusunu gösterip geri adım attıracaklarını zannediyorlarsa kusura bakmasınlar ama biz ölüm korkusunu çoktan aştık. Sokağa çıkma yasakları kalkacak, infazlar duracak, özerkliğin müzakere edildiği, üçüncü gözlemci gözün masada olduğu, Dolmabahçe mutabakatı üzerine tartışmanın başlayacağı sağlıklı bir müzakereye dönülecek. Bizim istediğimiz bu" dedi.
"Meclis'ten çekilmeyeceğiz"
"HDP'nin sine-i millete dönme kararı var mı?" sorusuna Demirtaş, "Gündemimizde yok. Biz zaten sine-i milletteyiz. Bütün vekillerimiz milletin tam da sinesinde direniyor. Meclis'ten çekilme gibi bir tartışma gündemimiz yok" dedi.