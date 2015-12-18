"Putin karşısında süt dökmüş kediye dönüp Musul'dan pısırıkça asker çekenler, Kürtlere kabadayılık yapıyor"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cizre, Silopi ve Sur'da yoğunlaşan operasyonlarla ilgili olarak "Putin’e bir iki gün meydan okuyup süt dökmüş kediye dönen Başbakan ve Cumhurbaşkanı, Musul’a asker gönderip dünyaya meydan okuyup sonra pısırık pısırık askerlerini geri çeken Cumhurbaşkanı, İsrail’e “One Minute” deyip 20 milyon dolara anlaşan Cumhurbaşkanı, sıra Kürt halkına gelince mi kabadayı kesiliyorsunuz?" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Demokratik Bölgeler Partisi Eş genel BaşkanıKamuran Yüksek, Halkların Demokratik Kongresi SözcüsüErtuğrul Kürkçü, ve Demokratik Toplum Kongrsi Eş BaşkanıHatip Dicle'nin katılımı ile bugün Diyarbakır'da ve bölgede yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Demirtaş'ın açıklamaları özetle şöyle:

HDP hem parti programında hem seçim beyannamesinde, hem parlamentoda Türkiye’nin yönetim biçiminin ne olması gerektiğini söylemiştir. O da öz yönetimdir. Hükümetin bir iç savaş görüntüsünün çok ötesine giden bu işgal tutumuna karşı bir tutum içindedir partimiz. AKP hükümetinin bugün Kürt halkına karşı açmış olduğu savaşta Kürt halkının yanındadır. Bunun meşru, haklı tarihsel gelişmeleri uzun uzun ifade edildi.

Putin’e bir iki gün meydan okuyup süt dökmüş kediye dönen Başbakan ve Cumhurbaşkanı, Musul’a asker gönderip dünyaya meydan okuyup sonra pısırık pısırık askerlerini geri çeken Cumhurbaşkanı, İsrail’e “One Minute” deyip 20 milyon dolara anlaşan Cumhurbaşkanı, sıra Kürt halkına gelince mi kabadayı kesiliyorsunuz. Cizre’de 2 PKK’li var diye 6 generalle operasyon yapmak mıdır sizin anlayışınız. Siz ne kadar aciz, ne kadar zavallı olduğunuzu ortaya koydunuz. Operasyon yaptığınız her yerde korku değil coşku havası hakim.

Evleri, camileri tankla havaya uçuruyorsunuz, yetmiyor sizin kanallarınızda buradakiler cami yaktı diyorsunuz. Kurşunlu Cami'yi devlet güçleri yaktı.

Çalsanız da, hırsızlık da yapsanız Türkiye’nin yarısı arkanızda olabilir. Peki diğer yarısı?