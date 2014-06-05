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Putin: Kadınlarla tartışmamak daha iyi, ama Hillary Clinton'a gelince...

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisini Hitler'e benzeten eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a ağır göndermede bulundu

05 Haziran 2014 15:45

Ukrayna krizi nedeniyle Batı'nın tepkisiyle karşı karşıya kalan Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir Fransız televizyonuna verdiği söyleşide kendisini Nazi lideri Adolf Hitler'e benzeten eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a göndermede bulunarak, “Kadınlarla tartışmamak daha iyi. Bayan Clinton’a gelince, zaten görevi boyunca hiç de ince olmayan açıklamalar yaptı" dedi.

Putin, Fransız TF1 televizyonu ile Europe 1 radyosuna ortak verdiği söyleşide Ukrayna krizi ve Rusya’ya ilişkin soruları yanıtladı. TF1 anahaber sunucusu Gilles Bouleau Putin’e “Hillary Clinton sizin Ukrayna’da izlediğiniz politikaları Nazi lideri Adolf Hitler’in 1930’larda yaptıklarına benzetti. Ne diyorsunuz” diye sordu. Putin, soruya öfkeli değil alaycı bir tonda yanıt vermeyi tercih etti.

 

'Bayan Clinton'a gelince zaten...'

 

Rus lider şunları söyledi: “Kadınlarla tartışmamak daha iyi. Bayan Clinton’a gelince, zaten görevi boyunca hiç de ince olmayan açıklamalar yaptı. Ama bu bizim çeşitli uluslararası etkinliklerde bir araya gelmemize ve normal bir şekilde tartışmamıza engel olmadı. Sanırım burada da ortak bir dil belirlememiz gerekiyor. İnsanlar bazen nezaket sınırlarını aştıkları zaman bu onların güçlerini değil zayıflıklarını gösterir. Fakat kadınlar için bu zayıflık bir eksiklik değil.”

Bu arada Putin-Hitler benzetmesini yapan tek kişi de Clinton değildi. Geçen ay basında Prens Charles'ın da, Putin'in davranışlarını Hitler'e benzettiği yönünde haberler yer almıştı. 

 

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