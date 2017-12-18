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Dünya
Deutsche Welle

Putin istihbarat için Trump'a teşekkür etti

ABD'nin sağladığı istihbarat sayesinde St. Petersburg kentindeki bir saldırı girişiminin önlendiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin de istihbarat için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

18 Aralık 2017 13:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazar günü ABD Başkanı Donald Trump'ı aradığı ve Amerikan istihbarat teşkilatı CIA'in Rusya güvenlik birimlerine verdiği istihbarat için teşekkür ettiği bildirildi. Beyaz Saray ve Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in istihbarat sayesinde Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir katedrale düzenlenmesi planlanan bombalı saldırının önlendiğini söylediği aktarıldı.

Kremlin'in açıklamasında, saldırının Kazansky Katedraline ve şehirdeki başka turistik yerlere düzenlenmesinin planlandığı belirtildi. Rus basınında geçen hafta çıkan haberlerde Kazansky Katedraline saldırı düzenlemeyi planlayan IŞİD üyelerinin Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yakalandığı belirtilmişti.

Şüphelilerin kimlikleri açıklanmadı

Beyaz Saray'ın açıklamasında saldırı ile ilgili detaya yer verilmedi, ancak saldırı "çok sayıda kişinin ölmesine neden olabilirdi" denildi. Kremlin ve Beyaz Saray şüphelilerin kimlimlerine ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Ancak ABD'nin uyarısının Rus kolluk kuvvetlerinin saldırganları planladıkları saldırıyı gerçekleştirmeden önce yakalamalarını sağladığı kaydedildi.

ABD - Rusya ilişkileri gergin

ABD'nin açıklamasında ayrıca iki ülkenin işbirliği yapması halinde "olumlu şeyler" olabileceği belirtildi. Son dönemde ABD ve Rusya arasında ilişkiler, Suriye ve Ukrayna'da farklı görüşlere sahip olmaları ve 2016 ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları üzerine açılan soruşturma nedeniyle gergin seyrediyor.

Ancak Putin ve Trump son bir haftada iki kez telefon görüşmesi yaptıl Geçen hafta da ABD Başkanı Trump, Amerikan ekonomisindeki gidişata dair olumlu açıklama yapan Rusya lideri Putin'i arayarak teşekkür etmişti.

Reuters/AFP/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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