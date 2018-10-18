Putin: IŞİD Fırat'ın doğusunda güçleniyor

Rusya lideri Putin, YPG'nin omurgasını oluşturduğu ABD destekli güçlerin kontrolündeki bölgede IŞİD'in giderek güçlendiği uyarısında bulundu. Putin, IŞİD'in Deyr ez-Zor'da da 700 kişiyi esir aldığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de omurgasını YPG milislerinin oluşturduğu ABD destekli güçlerin kontrolündeki bölgede IŞİD'in giderek güçlendiği uyarısında bulundu.

Sputnik International'ın aktardığı açıklamada Putin, "Bölgede birçok sorun var. Şu an Fırat Nehri'nin doğusunda olanları görüyoruz. Bunu meslektaşlarımız da biliyor. Bu bölge Amerikan ortaklarımızın koruması altında. Onlar da orada silahlı Kürt güçlere güveniyor. Ama başaramadıkları ortada. Daeş mensupları birçok bölgeye yerleşmiş durumda" ifadesini kullandı.

700 rehine

Putin Soçi'deki forumda yaptığı konuşmada, IŞİD'in Deyr ez-Zor vilayetinde ABD destekli güçlerin kontrolündeki bölgede 700'e yakın insanı esir aldığını da söyledi. Rehineler arasında çok sayıda ABD'li ve Avrupalı olduğunu ifade eden Putin, IŞİD'in "ültimatom yayımlayarak belli taleplerde bulunduğunu" kaydederek "Bu talepler yerine getirilmezse her gün 10 kişiyi infaz edeceklerini duyurdular. Önceki gün 10 kişiyi infaz ettiler" dedi. Rus lider, IŞİD'in hangi taleplerde bulunduğu konusunda ise bilgi vermedi.

Rus haber ajansı TASS Çarşamba günü, IŞİD'in 13 Ekim'de Deyr ez-Zor vilayetinde ABD destekli güçlerin kontrolündeki bir sığınmacı kampına saldırdıktan sonra yaklaşık 700 kişiyi rehin aldığını bildirmişti. Ajans, IŞİD'in, kaçırdığı 130 civarındaki aileyi Hecin kentine götürdüğünü belirtmişti.

Rusya'dan ABD'nin "başarısızlığına" vurgu

Rus medyasında dün ayrıca ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait iki F-15 savaş uçağının yanlışlıkla Suriyeli Kürt güçleri vurduğuna dair haberler yayınlanmıştı. RIA haber ajansı, bir "askeri ve diplomatik kaynağa" dayandırdığı haberinde, olayda altı kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını bildirmişti. RIA, olayın yine Deyr ez Zor vilayetindeki Hecin kenti yakınlarında gerçekleştiğini belirtmişti. Ajansa konuşan kaynak, "koordinasyon eksikliğine" bağladığı bu olayı, "ABD'nin Irak'ta olduğu gibi Suriye'deki politikasının da başarısız olduğunun göstergesi" diye tanımlamıştı.

DW,rtr/CÖ,BK

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