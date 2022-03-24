Putin'in ruble manevrası Avrupa'da tansiyonu yükseltti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'daki kabine toplantısından sonra"dost olmayan ülkelere" doğal gazı ruble karşılığında satma kararı aldıklarını açıklaması, Rus gazına bağımlı olan Avrupa ülkelerinde endişeye neden oldu. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ruble kararının anlaşmaların ihlali olduğunu belirterek atılacak adımlar konusunda Alman hükümetinin Avrupalı ortaklarıyla görüşeceğini söyledi.

Avrupa'da enerji şirketlerini endişelendiren bu karara karşı ekonomistler de uyarıda bulundu. Almanya'daki Heinrich-Heine Üniversitesi Rekabet Ekonomisi Ensitüsü'nden Prof. Dr. Jens Südekum, Moskova'nın kararının"ekonomik savaşı tırmandıracağı" değerlendirmesini yaptı. Südekum, ödemede para birimi değişikliğinin anlaşmaların açık bir ihlali olduğunu söyledi. Batı ülkelerinin bir şekilde buna tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Südekum, "Rusya'dan enerji ithalatına ambargo uygulanması şimdi daha olası hale gelmiş durumda" dedi.

"Sonuçlarını öngöremiyoruz"

Gelecekteki Gaz (Zukunft Gas) adlı Alman enerji şirketleri birliğinin başkanı Timm Kehler de Rusya'nın gaz sevkiyatını sadece ruble karşılığında yapacağı haberinin doğal gaz piyasasında büyük bir endişeye yol açtığını söyledi. Kararın sonuçlarını henüz öngöremediklerini belirten Kehler, bunun aynı zamanda Rusya'ya yönelik yaptırımların etkili olduğunu ve Putin'i baskı altına aldığını gösterdiğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ise Batı'yı olası bir enerji boykotuna karşı uyardı. Böyle bir adımın dünya genelinde petrol ve doğal gaz piyasalarının çökmesine neden olacağını savunan Novak, petrolde küresel piyasalarda şu anda zaten darboğaz yaşandığını ifade etti. Novak, dizel darboğazının Avrupa'yı tehdit ettiğini belirterek stokların 2008 yılından bu yana en düşük seviyede olduğunu kaydetti.

AB ve ABD'nin ek yaptırım planı

Brüksel'de bugün toplanan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları ise bugün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile birlikte Rusya'ya karşı ek yaptırım kararları almaya hazırlanıyor. Ancak bu konuda AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları var.

Alman sanayicileri de yeni ekonomik yaptırımlara sıcak bakmıyor. Alman Sanayiciler Birliği (BDI), liderleri karar almada aceleci davranmamaları yönünde uyardı. BDI Başkanı Siegfried Russwurm, "AB, kısa vadede kapsamlı bir enerji ambargosuna hazır değil" şeklinde konuştu. Russwurm, böyle bir kararın AB'nin tutarlılığı ve hareket kabiliyetini ekonomik ve siyasi olarak riske atabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıntılar bir hafta içinde açıklanacak

Rusya'nın doğal gazı ruble karşılığında satma kararının ayrıntılarını bir hafta içinde açıklaması bekleniyor. Rus devletine bağlı enerji şirketi Gazprom da alınan karara uyacağını ve gerekli değişiklikleri yapacağını açıkladı. Putin açıklamasında değişikliğin para birimi ile ilgili olduğunu, doğal gaz miktarı ve fiyatlar açasından anlaşmadaki yükümlülüklerin esas alınacağını ifade etmişti.

Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" olarak onayladığı listede ABD, AB ülkeleri, İngiltere, Japonya, Kanada, Norveç, Singapur, Güney Kore, İsvişre ve Ukrayna yer alıyor.