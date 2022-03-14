'Putin'in piyadesi' Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna'dayım

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Rusya'nın federal bölgelerinden Çeçenistan'ın tartışmalı lideri Ramazan Kadirov, pazar günü Çeçen askerlerle bir araya gelmek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarına gittiğini ifade etti.

Çeçen televizyonu Grozni, Telegram hesabından Kadirov'un karanlık bir odada Çeçen askerlerle konuştuğu görüntüler paylaştı. Askerler ve Kadirov'un Kiev'in 7 kilometre dışında gerçekleştirilen bir operasyonu tartıştığı iddia edildi.

Kadirov daha sonra kendi Telegram hesabından Kiev'e gittiğine inanmayanlarla alay eden bir paylaşım yaptı. Çeçen lider, "Neden 'eğer öyleyse' diyorsunuz? Videoyu izlemediniz mi?" yazdı.

Kendini sıklıkla 'Putin'in neferi' olarak nitelendiren Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana işgal güçlerine katılan Çeçen askerlerin fotoğraflarını paylaşıyordu.

Rusya, 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Çeçenistan'daki ayrılıkçılarla iki savaş yaptı. Moskova, savaşlardan sonra bölgenin tekrar inşası için bölgeye çok fazla para akıttı ve Kadirov'a daha fazla otonomi verdi.