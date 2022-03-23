Putin'in özel temsilcilerinden Anatoli Çubays istifa etti

Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasındaki özelleştirme döneminde Rusya'nın en tartışmalı isimlerinden biri olan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerden Sorumlu Özel Temsilcisi görevini yürüten Anatoli Çubays istifa etti. İlk olarak Reuters ajansı tarafından ortaya atılan iddiaya, Kremlin'den de doğrulama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Çubays'ın kendi kararıyla istifa ettiğini teyit etti. Reuters ajansının ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberdeyse, Çubays'ın ülkeyi terk etme kararı aldığı da öne sürüldü. Reuters, telefonla ulaştıkları Çubays'ın muhabirin suratına telefon kapattığını da yazdı.

Özelleştirme politikalarının mimarlarından biri

Çubays, Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı olan Boris Yeltsin yıllarından itibaren Rusya'da uygulanan özelleştirme politikalarının mimarlarından biriydi. Bu süreçte milyonlarca Rusya vatandaşı yoksulluk çekerken oligarkların ortaya çıkışının simge sorumlularından biri olarak görülüyordu. Bazı çevrelerce de CIA ajanı olmakla itham ediliyordu.

Çubaysa, 2008'den beri başında bulunduğu devlet teknoloji şirketi RUSNANO'nun başkanlığından 2020'de istifa etmiş, birkaç gün sonra da Putin tarafından, Kremlin'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusundaki özel temsilciliği olarak nitelenen Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerden Sorumlu Devlet Başkanı Özel Temsilcisi görevine atanmıştı.