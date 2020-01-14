Putin'in keyfi yerinde: Keşke Trump da Şam'a gelse

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı Şam ziyaretinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı bir konuşmanın görüntüleri paylaşıldı.

Şam'daki Mariamite Katedrali'nde geçen konuşmada Putin'in Pavlus'un İncil'deki hikayesine atıfta bulunarak, "(Donald) Trump bu yolda yürürse iyi bir adam olur" diye Esad'a şaka yaptığı duyuluyor.

İncil'e göre Pavlus, "bugün Suriye topraklarında bulunan bu yoldan yürüdüğü zaman bazı görüntüler gördü ve bu onun hayatını değiştirdi".

Putin'in daha sonra Trump'tan bahsederek, "Onu davet et. Gelecektir" dediği duyuluyor. Esad da buna, "Davet edeceğim" yanıtını veriyor.

Washington ABD'deki iç savaşta Şam'a karşı tavır alanlar arasındaydı.